💔 Casse & dysfonctionnement

Votre smartphone dysfonctionne-t-il ? Si c’est le cas vous faites partie des 42% des français rencontrant des problèmes matériels et logiciels avec leur smartphone. C’est en effet les résultats d’un sondage que notre équipe a mené en collaboration avec des chercheurs de Telecom Paris, de l’Université de Toulouse et du De Vinci Research Center. L’étude publiée en mars (ouh là le temps passe vite !) montre plusieurs choses :

Les applications et le logiciel sont associés à 60% des dysfonctionnements.

Les problèmes les plus fréquents (tout confondu) sont la batterie usée (28%), le stockage saturé (23%) et la lenteur (21%). Ces problèmes arrivent tôt et les personnes cohabitent avec pendant longtemps même s’ils sont considérés comme étant gênants. Bref, pour beaucoup d’entre nous : on fait avec.

Dans seulement 15% des cas le téléphone remplacé était inutilisable. Le remplacement est plus souvent motivé par l’accumulation de dysfonctionnements et la difficulté à résoudre les problèmes, plutôt qu’une réelle incapacité d’utilisation.

Malgré le rôle majeur du logiciel dans cette obsolescence, il reste très peu mis en avant dans les débats et réglementations sur le sujet. Face à ces constats nous invitons les pouvoirs publics, les fabricants de smartphones et les fournisseurs d’applications à considérer le poids important de l’obsolescence logicielle dans le renouvellement des appareils. Et ce par la mise en place d’une garantie logicielle sur plusieurs années ; par la mise à disposition d’applications plus sobres, compatibles avec des faibles capacités de calcul ou de stockage ; en facilitant la gestion et le ménage du stockage par des moyens logiciels ou matériels. Plus largement nous invitons à réfléchir à tous les moyens (techniques, économiques…) de faciliter la réparation et la maintenance. Tels qu’ajouter des paramètres qui permettent de contourner les dysfonctionnements comme nous le proposions ici.

Réglementation

Ça y est, la nouvelle étiquette énergie apparait désormais sur les smartphones et tablettes vendus en Union Européenne. Avec elle quelques bonnes nouvelles comme l’obligation de maintien des mises à jour pendant 5 ans sur ces produits. Mais l’étiquette indique surtout plusieurs informations : la classe énergétique ; la durée de vie et d’autonomie de la batterie ; l’indice de réparabilité ainsi que la résistance aux chutes, poussières et eau. Une avancée apportant aussi son lot de déceptions comme l’explique Halte à l’Obsolescence Programmée. Avec entre autres, la non prise en compte du coût des pièces détachées alors même que la plupart des français refuseront la réparation si son coût dépasse 30% du prix du produit neuf.

Apple avait fait une grande campagne de communication racontant que certains de ses produits sont neutres en carbone. La justice allemande n'est pas du même avis.

Sans limites 🙃

Attention, gros niveau ce mois-ci :

Cette entreprise promet des économies d’eau dans les hôtels grâce à une douche connectée, un écran et une petite lumière pour vous indiquer si vous consommez trop. Bien sûr aucune mention dans ses rapports d’impact de l’eau utilisée pour l’extraction, la fabrication de ses appareils et le maintien des services cloud. Le tout en partenariat avec un programme humanitaire pour fournir de l’eau dans les pays où elle a peut être été puisée…

Exit le plateau en bois et ses 32 pièces sculptées. Les grands champions d’échec s’affrontent désormais à travers deux ordinateurs, à 2 mètres l’un de l’autre, équipés de tout l’attirail de l’eSport : souris, casque, écran 4k et sûrement grosse carte graphique. Bien sûr ce n’est rien comparée aux moyens monstres de cette coupe du monde en Arabie Saoudite mais cette sur-numérisation rend la situation assez surréaliste. Merci Arthur pour la trouvaille.

Mattel, qui gère Barbie, veut intégrer ChatGPT dans ses jouets.

Une poubelle avec écran et boosté à l’IA trie vos déchets à votre place. Le tout pour seulement 4000€.

Verser une demi-cuillère de curry dans votre marmite comme indiqué sur la recette vous semble trop difficile ? Ce moulin à épices dopé à l’IA vient verser la quantité d’épices adéquate en fonction des recettes issues de l’application dédiée.

Mais que manquait-il à Carrefour pour mieux afficher le prix de ses shampoings ? Des écrans et des vidéos de femmes les cheveux au vent bien sûr !

Dans une très bonne vidéo, le youtubeur Le Réveilleur revient de manière pédagogique sur l'empreinte carbone du numérique, avec une attention particulière sur la diffusion de vidéos. Le vidéaste nous invite à raison à mettre en perspective cette empreinte carbone en considérant plus largement le rôle que joue l’industrie numérique dans la désinformation climatique. Sans oublier comment elle participe, par la publicité ciblée par exemple, à une augmentation de la consommation de biens et de services.

En juin dernier, lors de Computing Within Limits, nous avons pu découvrir le travail de Martin Lafréchoux racontant comment il réalisait un rétrofit d’appareils électroniques considérés comme très obsolètes pour les utiliser dans son quotidien. La majeure partie consistant à trouver des moyens de contourner des connectiques propriétaires ou des supports et formats médias obsolètes pour continuer à échanger de la donnée avec les appareils d’aujourd’hui.

En anglais un super article du Financial Times animé et plutôt pédagogique sur l’implantation des datacenters et de ce qui change avec les IA. On y découvre comment le déploiement de ces infrastructures a pu transformer massivement certains territoires désertiques comme l’Arizona. Timelapse de l’implantation des datacenters dans le désert de l’Arizona.

Next lance un podcast sur les enjeux environnementaux du numérique, animé par Mathilde Saliou. De nombreux numéros sont déjà en ligne.

Dans les Alpes, cette « cabine téléphonique » aurait pu aussi s’appeler « venez vous assoir sur ce rondin et profiter du seul endroit où ça capte pour envoyer vos plus belles photos ».

Plutôt que d’acheter des mini-ventilateurs dont la vente explose bien qu’ils soient très vite obsolètes, Vince en a fabriqué un à partir de vieux ventilos d’ordinateur. Idem pour Thomas qui les a placés sous son écran d’ordinateur pour mieux supporter les vagues de chaleur.

Une réutilisation très bricolée de ventilos d’ordinateur à droite par Thomas et une autre bien plus soignée à gauche par Vince.

